12/06/2025 10:04

【特朗普新政】美國抗議活動蔓延到其他城市，洛杉磯第二晚宵禁

《經濟通通訊社12日專訊》加州洛杉磯周三（11日）進入第二晚宵禁。反對特朗普政府抗議活動繼續在美國各地蔓延，而白宮則動用新的聯邦權力，加大打擊力度。



自周末以來，洛杉磯的示威活動已導致約600人被捕，示威者與執法部門衝突不斷。周二（10 日）開始實施宵禁後，抗議和混亂情況較前幾晚有所緩解。



但示威活動已蔓延至紐約、芝加哥和密爾沃基等城市，抗議者與警察及當地官員發生衝突，並警告未來可能出現更大範圍的騷亂。



聯邦政府進一步擴大了武力使用。在洛杉磯的國民警衛隊將支持美國移民和海關執法局特工在城市街頭逮捕移民的行動。周三（11日）美國司法部長邦迪表示，政府正引述《霍布斯法》，允許聯邦檢察官接手通常由加州當局處理的刑事案件。(jf)