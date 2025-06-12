12/06/2025 08:22

【開市Ｇｏ】中美握手惟美股跌，中東不安催升油金，稀土股料續炒

2025年6月12日【要聞盤點】 1、美股三大指數收市報跌，標普500指數結束三連升。市場正評估中美原則上就落實日內瓦會談共識達成的框架。美國5月CPI升幅低於預期，特朗普再次敦促聯儲局減息，市場對聯儲局9月減息的預期升溫。道指收市跌1.10點，報42865.77點；標普500指數跌16.51點，或0.27%，報6022.30點；納指跌99.11點，或0.50%，報19615.88點。金龍中國指數上升6點。日經期貨截至上午7時56分下跌105點。



2、外電報道，因應中東地區安全風險升高，美國正準備撤離駐伊拉克、科威特、巴林等大使館的所有非必要人員，並將允許美軍家屬自願離開該地區。



3、美國總統特朗普表示，美國與中國已就重要經貿協議達成一致，協議內容包括中國將向美國穩定供應磁性材料及稀土礦物，美國則將放寬對中國學生赴美留學的限制。特朗普於個人社交平台Truth Social發文稱：「我們將獲得總計55%的關稅，中國將獲得10%的關稅，兩國關係非常好。」



4、美國5月消費物價指數(CPI)按年升幅為2.4%，低於市場預期的2.5%，但較4月的2.3%略為上升。按月計，CPI僅升0.1%，同樣低於預期及前值的0.2%。特朗普再次呼籲聯儲局應大幅減息1厘，以降低美國到期債務的利息負擔。市場加大對美聯儲9月開始降息的押注，基本預計今年將降息兩次。



5、美國財長貝森特表示，美國將在今年夏季中段至末段的某個時候，達到債務上限到期日，即所謂X-Date。他提到，由於聯邦開支井噴式增長，本稅務年度赤字佔GDP比率將處於6.5%至6.7%之間。



6、馬斯克於X平台發文，坦言對上周發表有關美國總統特朗普的言論感到後悔，承認當時言辭過激，並已刪除相關貼文。特斯拉開市早段顯著向上，股價一度升逾3%，尾市反覆向下，日內升0.1%。



7、據報香港MPF基金經理已制訂初步計劃，如果美國失去其最後一個受認可機構的最高信用評級「AAA」評級，即日本評級機構R&I，他們將最快在3個月內減持美國國債至一成以下。





【焦點股】



稀土股：中國稀土(00769)、金力永磁(06680)、中國石墨(02237)等

- 美國總統特朗普表示，美國與中國已就重要經貿協議達成一致

- 協議內容包括中國將向美國穩定供應磁性材料及稀土礦物



三桶油：中石油(00857)、中海油(00883)、中石化(00386) 金股：紫金礦業(02899)、SPDR金(02840)、招金礦業(01818)

- 中東緊張局勢加劇，據報美國正準備撤離伊拉克大使館

- 美國上周原油庫存減少360萬桶，減幅超預期

- 油價急升至超過兩個月高位



新城發展(01030)

- 擬發行美元債，為債務危機後首家重啟境外融資的內房民企



小鵬汽車(09868)

- G7周三晚上正式開始公開預售，預售價23.58萬人民幣起

- 據報預售46分鐘小訂突破1萬台



中資金融股：建行(00939)、工行(01398)、國壽(02628)、中信証券(06030)

- 人行傳就六個月期買斷式逆回購操作向部分銀行詢量



本港地產：新世界(00017)、恒地(00012)、長實(01113)

- 標普指新世界困境或拖累本港樓市，料今年本港樓價跌5%至7%



地平線機器人(09660)

- 折讓約7%先舊後新配股淨籌近47億加速業務擴張



晶泰控股(02228)

- 完成購英國Liverpool ChiroChem公司



君實生物(01877)

- 預防猴痘疫苗臨床試驗申請獲受理





【油金報價】



紐約期油上升0.53%，報68.51美元/桶



布倫特期油上升5.85%，報70.78美元/桶



黃金現貨上升0.15%，報3359.08美元/盎司



黃金期貨上升1.05%，報3378.90美元/盎司