12/06/2025 16:06

倫敦金屬交易所香港倉庫將於下周接收首批銅

《經濟通通訊社12日專訊》外電報道，港交所(00388)旗下倫敦金屬交易所(LME)在香港新核准的一些倉庫預計將於下周接收首批銅，這個新倉儲網絡將於7月正式投入運營。



知情人士透露，來自中國內地和亞洲其他地區的精煉銅將由貿易商和中國冶煉廠運至香港。他們還表示，這些倉儲設施的運營商目前正與客戶就費用進行商討。



知情人士還表示，香港的銀行在研究使用這些倉庫中的金屬作為抵押品的貿易融資交易，並已與倉儲公司就潛在合作進行了接觸。



LME於4月批准在香港的三家倉儲設施運營商，隨後增至五家。這些倉庫將儲存其所有主要產品，包括銅和鎳。知情人士指，運營商正在評估吸引貿易商來香港倉庫的激勵措施。



LME批准在香港運營許可倉庫的公司包括GKE Metal Logistics Pte、PGS(East Asia) Pte、Henry Diaper & Co。--僅限儲存鋁合金、鉛、錫和鋅、C. Steinweg Asia Pte和Access World Logistics (Singapore)Pte。(bi)