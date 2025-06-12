12/06/2025 11:58

【關稅戰】大華銀行：香港企業在關稅壓力下仍保持韌性與前瞻視野

《經濟通通訊社12日專訊》大華銀行企業展望研究報告顯示，儘管面對美國加徵關稅的挑戰，香港企業仍持續展現韌性，並採取具前膽性的經營策略。整體營商氣氛因關稅消息由2024年的73%回落至40%，但近半(45%)的受訪企業依然保持樂觀態度，反映本地企業對實現長遠業務增長的堅定信念。



*積極部署以應對經濟挑戰*



上述《2025年大華銀行企業展望研究報告(中小企及大型企業)》調查訪問了560家本地中小企和大型企業，深入剖析企業當前的營商氣氛和未來發展重點。



在未來1-3年內，企業將專注吸納客戶(28%)、推動數碼轉型(27%)，以及提升收入表現(22%)。這些策略反映企業積極應對宏觀經濟壓力，並尋求新機遇以推動業務增長。然而，香港企業持續面對各種壓力，包括營運成本上漲(34%)、持續通脹(31%)及人力開支高企(27%)。值得注意的是，49%的受訪企業預期關稅將進一步推高通脹，為營商環境帶來更多挑戰。



*多元化供應鏈以提升營運韌性*



超過六成的企業表示其供應鏈曾出現中斷情況，令提升供應鏈韌性成為首要任務。庫存管理及業務合作網絡不足為最逼切的挑戰，各佔25%。另有42%受訪者預期新一輪關稅將進一步擾亂供應鏈。為應對上述挑戰，企業正積極推動採購來源多元化策略，並尋找其他原材料，尤其是在東盟及北亞地區。此舉旨在分散風險，確保營運保持穩定。



大華銀行(香港)行政總裁鄭濬表示：報告反映香港企業正以靈活及具前瞻性的策略應對巿場變化。從強化供應鏈，加快數碼化及可持續發展步伐，到拓展亞洲區內巿場，企業正積極部署，為未來作好準備。



*跨境業務拓展持續成為策略重點*



儘管環球經濟持續不明朗，75%受訪企業計劃在未來三年內拓展跨境業務。當中以科技、媒體與電訊(85%)、商業服務(81%)及批發貿易(81%)行業的拓展意向最為明顯，主要因應提升盈利能力的需求。



最受歡迎的投資目的地為東盟及中國內地，主要動力來自提升盈利表現(57%)、強化國際聲譽(47%)及實現可持續收入增長(46%)。然而，開拓新客戶困難、擴充業務規模的挑戰、資金支持不足及市場知識有限等問題仍待克服。



*數碼化為業務增長的關鍵動力*



數碼轉型仍是企業的策略核心，逾八成的企業已採用數碼方案。主要效益包括提升客戶體驗(32%)、提高營運效率(32%)及優化決策質素(30%)。展望未來，超過七成受訪企業計劃在2025年加大數碼投資，顯示企業致力利用科技推動業務長遠增長。(cl)