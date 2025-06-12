12/06/2025 19:40

《再戰明天》歐元區公布工業生產，美國公布密大消費者信心指數

《經濟通通訊社12日專訊》歐元區公布工業生產，及美國公布密大消費者信心指數，料為周五（13日）市場焦點。



各國重要經濟活動方面，本港時間周五晚7:45pm，歐洲央行銀行監管委員會委員蒙塔涅爾在「泛歐企業俱樂部」會議上發表講話。



*日本公布工業生產，德國公布CPI*



數據方面，周五（13日）12:30pm（本港時間．下同），日本公布4月產能利用率；4月工業生產。2:00pm，德國公布5月消費者物價指數，月率升幅料由0.4%收窄至0.1%，年率升幅料維持於2.1%；5月批發物價。5:00pm，歐元區公布4月工業生產，年率升幅料由3.6%收窄至1.3%，經季節調整月率料由2.6%逆轉至下滑1.7%；4月貿易收支，經季節調整料由279億歐元降至183億歐元。10:00pm，美國公布6月密歇根大學消費者信心指數，料由52.2升至53.6。



在本港，明日公布業績的公司有:經濟日報集團(00423)、美捷滙控股(01389)、達豐設備(02153)、雅各臣科研製藥(02633)、國際永勝集團(06663)等。(wa)