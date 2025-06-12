12/06/2025 11:29

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 0.02 - 一周 0.12476 +1.494 兩周 0.23744 +1.726 一個月 0.63185 +1.066 兩個月 1.31262 +4.066 三個月 1.72857 +0.631 六個月 2.41607 +0.214 一年 3.01607 -0.661

《經濟通通訊社12日專訊》港元拆息普遍向上，其中，與樓按相關的一個月拆息連升兩天，報0.63185厘，反映銀行資金成本的三個月拆息亦升至1.72857厘，齊見近一周最高。隔夜息繼續維持0.02厘，六個月拆息升至2.41607厘，一年期則跌至3.01607厘。港元匯價盤中最低曾見7.8494兌1美元，為2023年5月4日後最弱，最新則報7.8489，較前收市價升0.006%。美國通脹數據較預期溫和，強化市場對聯儲局可能最快9月再次減息的揣測，加上中美兩國達成貿易共識，緩和彼此緊張關係，美元匯價及美國債息隔晚下滑。(cl)資料來源：香港銀行公會