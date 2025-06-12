12/06/2025 11:29
《港元利率》拆息普遍向上，一個月期兩連升見近一周新高
《經濟通通訊社12日專訊》港元拆息普遍向上，其中，與樓按相關的一個月拆息連升兩天，報0.63185厘，反映銀行資金成本的三個月拆息亦升至1.72857厘，齊見近一周最高。
隔夜息繼續維持0.02厘，六個月拆息升至2.41607厘，一年期則跌至3.01607厘。
港元匯價盤中最低曾見7.8494兌1美元，為2023年5月4日後最弱，最新則報7.8489，較前收市價升0.006%。
美國通脹數據較預期溫和，強化市場對聯儲局可能最快9月再次減息的揣測，加上中美兩國達成貿易共識，緩和彼此緊張關係，美元匯價及美國債息隔晚下滑。(cl)
資料來源：香港銀行公會
隔夜息繼續維持0.02厘，六個月拆息升至2.41607厘，一年期則跌至3.01607厘。
港元匯價盤中最低曾見7.8494兌1美元，為2023年5月4日後最弱，最新則報7.8489，較前收市價升0.006%。
美國通脹數據較預期溫和，強化市場對聯儲局可能最快9月再次減息的揣測，加上中美兩國達成貿易共識，緩和彼此緊張關係，美元匯價及美國債息隔晚下滑。(cl)
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|0.02
|-
|一周
|0.12476
|+1.494
|兩周
|0.23744
|+1.726
|一個月
|0.63185
|+1.066
|兩個月
|1.31262
|+4.066
|三個月
|1.72857
|+0.631
|六個月
|2.41607
|+0.214
|一年
|3.01607
|-0.661
資料來源：香港銀行公會