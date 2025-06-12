12/06/2025 17:05

《神州經脈》中美稀土交換留學，220隻港股料受惠「H+A」

《神州經脈》中美經貿磋商定下協議框架，美方稱稀土出口及中國留學生問題將得到解決，中方表示，既然達成了共識，雙方都應遵守。市場消化了中美談判消息，滬綜指今日（12日）全天窄幅震盪，收升0.01%，報3402.66點，守住三千四關，深成指則跌0.11%，創業板升0.26%。滬深兩市全天成交1.27萬億元（人民幣．下同），較上個交易日增加163億元或1.3%。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.1824，較上個交易日4時30分收盤價升34點子，兩連升，創2024年11月8日以來七個月新高，全日在7.1783至7.1915之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1803，較上個交易日升12點子，三連升，創4月2日以來近兩個半月新高，較市場預測偏弱100點。



*今日新聞精選*



1. 美國總統特朗普在社交平台上發文表示，已經同中方達成協議，中方將會提供稀土磁鐵等，美方也將允許中國學生到美國留學。對此，中國外交部發言人林劍今日在例行記者會上回應稱，中方一向言必行，行必果，既然達成了共識，雙方都應遵守。另外，中國商務部發言人何亞東今日在例行記者會上就稀土出口限制表示，中國充分考慮各國在民用領域的合理需求與關切，已經依法批准一定數量的合規申請，並將持續加強合規申請的審批工作。



2. 國新辦今日舉行記者會介紹《關於深入推進深圳綜合改革試點，深化改革創新擴大開放的意見》有關情況。國家發改委副主任李春臨介紹《意見》的亮點和重要舉措時表示，《意見》推出了深化金融市場等改革舉措，支持符合條件的香港聯合交易所上市公司在深圳證券交易所發行上市存託憑證，允許符合條件、在香港聯合交易所上市且在境內註冊的粵港澳大灣區企業在深圳證券交易所上市；加強數字人民幣試點應用場景創新，探索央行數字貨幣在跨境領域的適用性。



3. 《關於深入推進深圳綜合改革試點，深化改革創新擴大開放的意見》首次明確表示，容許香港上市的粵港澳大灣區企業回歸深圳交易所上市。《中國證券報》引述分析人士認為，新措施為220間在港上市公司但未在A股上市的粵港澳大灣區企業開闢「H+A」新機遇，其中包括騰訊控股及小鵬汽車等，總市值涉約16萬億港元。同時，券商作為IPO承銷的核心中介，板塊業績和估值有望迎來雙升。



4. 中國人民銀行、國家外匯局聯合印發《關於金融支持福建探索海峽兩岸融合發展新路 建設兩岸融合發展示範區的若干措施》，其中提出，支持建設多層次兩岸金融市場。創新兩岸社會資本合作方式，支持海峽股權交易中心「台資板」創新升級，加強與新三板合作對接，推動更多符合條件的在閩優質台資企業在大陸上市，鼓勵更多台資企業參與大陸金融市場發展。



5. 廣汽豐田官宣和華為深化合作2.0上線，從車機點到點合作，升級到全域面到面合作，全面上車鴻蒙智能座艙，並使用華為DriveONE電驅系統，預計首款落地車型即為全新的鉑智7，該車已於今年上海車展首發亮相，預計年內上市。另外，廣汽集團旗下低空出行科技企業「高域」今日在港首發首款量產型無人駕駛多旋翼飛行汽車「AirCab」，並正式開啟全球預訂，售價為不超過168萬元。



6. 中國汽車流通協會、乘用車市場信息聯席分會秘書長崔東樹據報昨在一場直播中表示，「我是只買燃油車的，我絕對不會買新能源車」，直指燃油車比較綠色環保，電動車在電池製造過程中碳排放極高，並指新能源車、傳統燃油車的價格體系和稅收體系完全不同，燃油車是作為奢侈品去管理，有巨額賦稅壓力，新能源車為不稅的產品，成本極低，「燃油車是背負了整個車市所有的社會責任，交了巨額的稅收背負著重大的罵名」。



7. 阿里巴巴旗下高德地圖通過與日本出租車頭部平台「GO」合作，在日本正式上線打車功能，覆蓋東京、大阪、名古屋、橫濱、京都等日本熱門旅遊城市。即日起，中國內地及港澳地區用戶無需更換手機卡或下載新應用，即可通過高德地圖中文界面直接呼叫日本當地出租車，實現中文地址一鍵叫車、中日對話實時翻譯，以及支付寶、微信跨境支付。



8. 抖音電商宣布，為降低商家的入駐及運營成本，全面開放新商家「0元入駐」：新商家毋須繳納保證金，先入駐平台進行有限制的試運營。當商家的支付訂單量大於200或訂單總額超過1萬元的情況下，可通過貨款逐步充值保證金至平台標準。商家的基礎保證金亦大幅降低：以商家上個月支付GMV 5萬元、10萬元為分界線，基礎保證金降為500元、2000元、5000元三檔，降幅普遍達75%。(sl)