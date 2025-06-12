12/06/2025 10:50

《經濟時評》瑞銀料人行下半年進一步降準降息，財政政策伺機而動

《經濟通通訊社12日專訊》瑞銀財富管理認為，中國人民銀行下半年料將進一步降準降息，財政政策預計將伺機而動。



瑞銀財富管理大中華區投資總監及亞太區宏觀經濟主管胡一帆在上海表示，中國將在今年年底前保持寬鬆的貨幣政策以支持經濟成長，而官員們可能在貿易談判結果更加明朗之前，在財政政策方面伺機而動。鑒於當前通膨仍比較低，人行可能在下半年下調存款準備金率50-100個基點，降息20-30個基點。一旦美國關稅下調，中國可能毋須推出進一步的財政刺激。



此外，瑞銀預計美元兌人民幣匯率到2025年底將跌至7.1人民幣左右，明年上半年達到7.0人民幣。美元走弱將支撐人民幣匯率上升。人民幣匯率相對穩定並適度升值有助於維持外國投資者對中國資產的興趣。(ry)