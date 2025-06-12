12/06/2025 11:49

【聚焦數據】廣東5月出口下降3.1%，首5月外貿增4%優全國

《經濟通通訊社12日專訊》據海關總署廣東分署統計，今年前5個月，廣東外貿進出口3.75萬億元(人民幣．下同)，較去年同期(下同)增長4%，增速快於全國1.5個百分點。其中，出口2.37萬億元，增長0.9%；進口1.38萬億元，增長9.7%。



單5月進出口保持正增長。單5月，廣東進出口7901.2億元，增長0.8%。其中，出口5063億元，下降3.1%， 是今年首次出現單月出口負增長 ；進口2838.2億元，增長8.7%，當中，機電產品進口增長超過20%。



一般貿易佔比近6成，保稅物流保持兩位數增長。前5個月，廣東以一般貿易方式進出口2.21萬億元，增長2.4%，佔進出口總值的59%。同期，保稅物流較快增長，進出口7513.7億元，增長14.9%；加工貿易進出口7455.2億元，下降0.9%。(jq)