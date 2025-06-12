12/06/2025 15:10

【關稅戰】特朗普稱中方將供稀土，外交部：望共同落實元首共識

《經濟通通訊社12日專訊》美國總統特朗普在社交平台上發文表示，已經同中方達成協議，比如說中方將會提供稀土磁鐵等。



對此，中國外交部發言人林劍今日在例行記者會上回應稱，「昨天下午中方已就中美經貿磋商機制首次會議發布消息，可以查閱。」林劍強調，本次會議是在兩國元首的戰略指引下舉行，雙方就落實兩國元首6月5日通話重要共識和鞏固日內瓦經貿會談成果的措施框架達成原則一致，就解決雙方彼此經貿關切取得新進展。



林劍表示，中方一向言必行，行必果，既然達成了共識，雙方都應遵守。希望美方同中方一道落實兩國元首通話達成的重要共識，發揮中美經貿磋商機制作用，通過溝通對話，增進共識，減少誤解，加強合作。(jq)