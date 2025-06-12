12/06/2025 09:37

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市貶42點子，報7.1900

《經濟通通訊社12日專訊》人民幣兌一美元中間價今報7.1803，較上個交易日升12點子，三連升，創4月2日以來近兩個半月新高，較市場預測偏弱100點。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早低開42點子，報7.1900，上個交易日即期匯率收盤報7.1858。



市場人士表示，雖然市場繼續推進「去美元化」，但人民幣並未受美元調整提振，人民幣反而受特朗普「美國對華稅收將為55%」的表態而小幅承壓回落；當然中美貿易談判很難一蹴而就，人民幣大概率會延續區間震盪。



美國總統特朗普周三表示，他願意延長7月8日美國提高關稅生效前與各國完成貿易談判的最後期限，但他不認為有此必要。特朗普全面「對等」關稅的暫停期將於7月8日結束，目前只有英國與之達成了貿易協議。



巴克萊銀行最新觀點認為，雖然中美就貿易框架達成一致，但距離達成實際協議仍有很長的路要走；預計中國不會同意將人民幣升值作為任何協議的一部分，而相對較高的關稅水平仍然存在的風險表明人民幣不太可能擺脫貶值壓力。(jq)

