12/06/2025 16:46

【聚焦人幣】人幣即期收升34點子報7.1824，創七個月新高

《經濟通通訊社12日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.1824，較上個交易日4時30分收盤價升34點子，兩連升，創2024年11月8日以來七個月新高，全日在7.1783至7.1915之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現升131點子，報7.1849。



今日人民幣兌一美元中間價報7.1803，較上個交易日升12點子，三連升，創4月2日以來近兩個半月新高，較市場預測偏弱100點。



市場人士指出，隔夜美國的通脹數據低於預期，推升美聯儲降息預期，另外市場「去美元化」操作繼續推進，美元逼近4月下旬的階段低點，不過人民幣仍受特朗普「美國對華稅收將為55%」的表態影響而一度承壓。



華創證券策略團隊最新觀點指出，受美債收益率不斷上行背後美元信用問題影響，美元資產本身的安全性被逐步摒棄。從中長期來看，在雙方經濟發展的角逐中，中國更早走向了政策確定性的道路，隨著經濟的逐步復甦與通脹的回歸，中國資產或具備新的上行動力。(jq)