12/06/2025 09:47

【ＡＩ】騰訊設在線視頻BU執委會，成立AI影視表達工作室

《經濟通通訊社12日專訊》騰訊(00700)平台與內容事業群（PCG）在線視頻BU昨日(11日)發文宣布，設立在線視頻BU執行委員會（OVBU Executive Committee，簡稱OVBU EC）。作為核心決策小組，OVBU EC對在線視頻BU的重大業務和管理事宜進行集體決策。



核心管理團隊的職務也有變動，孫忠懷升任在線視頻BU董事長，王娟和馬延琨升任在線視頻BU聯席總裁，並分別兼任CCO（首席內容官）和COO（首席運營官）。在這次管理升級中，騰訊視頻還專門成立了AI影視表達工作室，服務於騰訊視頻內容戰略，目標是「探索AI技術在影視創作和消費領域中的可能性，運用AI輔助藝術家創作，尋找下一代影視內容創作和分發的技術路線與靈感可能」。



騰訊強調，這是騰訊視頻在內容力和商業效率均取得突破的里程碑之際所做的又一次管理升級，希望瞄準下一階段發展目標，加大AI等新技術投入，探索新的潛在機會，進一步提升內容影響力。



另外，原騰訊視頻海外業務中心升級為騰訊視頻海外業務部，負責騰訊視頻海外版的產品設計、技術開發及本地化內容運營等相關工作，推動騰訊視頻海外版持續健康發展。(sl)