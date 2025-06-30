12/06/2025 10:19

【ＡＩ】百度愛採購發布B2B行業智能體，10秒生成百條宣傳片

《經濟通通訊社12日專訊》第四屆百度愛採購數智大會昨在杭州舉行，主題為「AI+重構B2B商業基因」。大會發布了首個B2B行業智能體解決方案以及AI+賦能計劃、超越計劃。



據介紹，百度愛採購B2B行業智能體具備AI視頻批量生成能力，只需10秒日常視頻和店舖商品信息，即可結合用戶需求分析選題，自動生成店舖宣傳、商品介紹、品類經驗、知識分享四大場景的百餘條高品質視頻，同時支持全球多個地區共20多種語言版本。



百度行業搜索及智能體業務總經理謝天表示，當下正是AI應用爆發的重要節點，用AI讓生意做得更好是企業的必答題，而智能體將成為AI應用的主流形態。



百度愛採購是百度旗下的企業一站式採銷平台，旨在幫助用戶一站直達全網商品信息，觸達優質商家，通過安全便捷的交易能力全網採購。(sl)