12/06/2025 16:11

【關稅戰】商務部：已就稀土出口依法批准一定數量合規申請

《經濟通通訊社12日專訊》中國商務部今日下午舉行例行記者會。對於中國稀土出口限制問題，商務部發言人何亞東表示，中國作為負責任大國，充分考慮各國在民用領域的合理需求與關切，依法依規對稀土相關物項出口許可申請進行審查，已經依法批准一定數量的合規申請，並將持續加強合規申請的審批工作。



中國在4月決定暫停出口多種稀土及相關磁鐵，對全球汽車製造商、航天企業、半導體公司與軍工承包商至關重要的供應鏈造成衝擊，引發德國、美國、印度等地產業團體呼籲政界人士遊說中國政府加快處理稀土出口申請。



中美高層近日於倫敦舉行經貿會談後，美國總統特朗普在社交平台上發文稱，中美已就重要經貿協議達成一致，中方將會向美方提供稀土磁鐵等，美方也將允許中國學生到美國留學。(sl)