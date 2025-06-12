12/06/2025 10:18

【外圍經濟】債王岡拉克：美國債務難以為繼，審判即將到來

《經濟通通訊社12日專訊》債王岡拉克表示，美國的債務負擔和利息支出已經變得「難以為繼」，這種情況可能會導致投資者撤出美元資產。



他周三（11日）在洛杉磯舉行的彭博全球信用論壇上受訪時表示：「現在人們意識到，長期美國國債並非合理的避險資產，審判即將到來。」他認為投資者應該考慮增加非美元資產的持有量，並說他的公司已開始將外幣引入其基金。



岡拉克將如今的市場環境比作1999年互聯網泡沫破滅前夕，以及全球金融危機爆發前的2006年和2007年。他進一步指出，蓬勃發展的私募信貸行業類似於2000年代中期的債權抵押證券(CDO)市場，「發行量巨大，接受度也很高」。



他指出，近幾個月來，公募信貸市場表現優於私募信貸市場，並認為後者存在「過度投資」以及被迫出售的風險。(rc)