12/06/2025 11:20

【比特幣】特朗普挾共和黨支持，穩定幣立法料下周在參議院過關

《經濟通通訊社12日專訊》特朗普政府在共和黨參議員支持下，正全力推動穩定幣立法下周在參議院進行最終表決，料會通過。



立法核心條款要求穩定幣發行機構必須持有100%美元等價資產儲備，包括短期美債或受監管的類現金資產。支持者認為，這將推動與美元掛勾的穩定幣成為主流支付工具。



但參議院領袖預計將否決兩項爭議性條款，一是零售商團體要求引入信用卡支付系統競爭機制，二是民主黨提議禁止特朗普從加密業務中獲利的條款。



*貝森特：穩定幣料達2萬億美元市值*



美國財政部長貝森特周三（11日）在參議院聽證會上強調，此類立法將創造對美元及美債的新增需求，由美國國債支持的穩定幣立法，將擴大美元全球使用範圍，2萬億美元市值預期非常合理，最終數值可能遠超此數。(rc)