12/06/2025 13:41

【特朗普新政】市場猜測聯儲局主席四大人選，暫未知特朗普青睞誰

《經濟通通訊社12日專訊》聯儲局主席鮑威爾的任期將於2026年5月結束，知情人士指特朗特或即將宣布心儀的繼任人。



現時市場猜測的候選人包括聯儲局前理事沃什(Kevin Warsh)、現任理事沃勒(Christopher Waller)、財政部長貝森特(Scott Bessent)和國家經濟委員會主任哈塞特(Kevin Hassett)。



分析認為，對特朗普而言，挑戰在於挑選一個可信的、認同他降息和寬鬆政策願景的人，並且能夠通過參議院的確認。



億萬富翁Paul Tudor Jones周三（11日）受訪時表示：「我認為特朗普會選擇一個極端鴿派的人。我們在財政上受到限制，在可預見的未來，我們的預算赤字將達到GDP的6%以上。如果我是總統，主要的抵消措施之一就是，任命一位盡可能鴿派的聯儲局主席，以降低我的利息成本。」



鮑威爾一直不願推動降息，表示要對特朗普關稅的長期影響進行更好的評估。在Jones看來，美國陷入了債務陷阱，最終將引發市場反彈，特朗普除了拋棄鮑威爾之外別無選擇。(rc)