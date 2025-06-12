12/06/2025 14:10

【特朗普新政】經濟學家：美國5月份數據或被誇大

《經濟通通訊社12日專訊》美國勞工局上周五（5日）發布的最新非農報告令市場鬆一口氣。報告顯示，美國5月季調後非農業就業人口錄得13.9萬人，高於市場預期的13萬人。同時，美國失業率連續第三個月維持在4.2%。



不過，萬神殿宏觀經濟公司(Pantheon Macroeconomics)首席美國經濟學家Samuel Tombs警告，這些數字可能並不能說明全部。他認為，美國勞動市場正在努力應對招聘疲軟，以及向下修正的加速趨勢。



他以3月非農業數據舉例，當月新增就業人數22.4萬人的初始數據，此後幾乎被削減了一半，降至12萬人。因此，5月份的數據可能也被誇大。Tombs在最新報告中表示：「我們預計，在8月初發布的第三次估算數據中，5月份的就業人數將被下調至10萬人左右。」



他指出，自2023年1月以來，每月數據的初始值都會較第三次估算平均向下修正3萬人，這可能是由於小型企業遲交薪資數據。而小公司往往受到高利率和關稅成本的打擊最大。



*零售、批發、運輸和物流行業將繼續疲軟*



Tombs認為，零售、批發、運輸和物流行業將繼續疲軟，並預計到今年年底，這些行業的就業人數將減少50000人，原因是關稅的「前期效應」減弱，許多企業和消費者在關稅相關價格上漲之前爭相消費。



此外，他認為，在「政府效率部」(DOGE)推動的「裁員潮」後，政府工作崗位將繼續減少。他預計失業率將在12月達到4.8%的高峰，就業市場比表面上看起來疲軟。(rc)