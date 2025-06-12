12/06/2025 14:58

【外圍經濟】英國4月GDP按季萎縮0.3%，降幅高過預期

《經濟通通訊社12日專訊》英國國家統計局周四公布的數據顯示，4月國內生產總值(GDP)較上季萎縮0.3%，降幅高過預期的0.1%，亦是自2023年10月以來的最大月降幅。



英國國家統計局經濟統計主任麥基翁(Liz McKeown)表示：「在此前連續4個月增長之後，4月份對美國的商品出口出現了有史以來最大的月度降幅，在最近實施關稅之後，大多數類型的商品都出現了下降。」



英國國家統計局表示，在4月產出下降0.3個百分點中，地產和法律活動的下降貢獻了0.2個百分點。此前，購屋臨時減稅政策結束。汽車製造商亦報告，對美國和歐盟的產量和出口都有所下降。(rc)