13/06/2025 16:45

《外圍焦點》歐元區公布工業生產，美國公布密大消費者信心指數

《經濟通通訊社13日專訊》美國總統特朗普威脅將在兩周內對貿易夥伴實施單邊關稅。印度發生波音787全球首宗空難後，波音股價大跌逾4%，美股昨日（12日）先跌後回升。道指收市升101.85點或0.24%，報42967.62點；標普500指數升23.02點或0.38%，報6045.26點；納指升46.61點或0.24%，報19662.48點。港股方面，恆生指數收市報23892，跌142點或0.6%，成交2943億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚7:45pm，歐洲央行銀行監管委員會委員蒙塔涅爾在「泛歐企業俱樂部」會議上發表講話。11:00pm，歐洲央行執委埃爾德森參加國際貨幣基金組織(IMF)-世界銀行年度高階監管者會議小組討論。



數據方面，今日5:00pm，歐元區公布4月工業生產，年率升幅料由3.6%收窄至1.2%，經季節調整月率料由2.6%逆轉至下滑1.7%；4月貿易收支，經季節調整料由279億歐元降至183億歐元。今晚10:00pm，美國公布6月密歇根大學消費者信心指數，料由52.2升至53.6。(wa)