13/06/2025 08:36

【中東戰火】中東戰火升級，黃金及油價急漲，紐約期油飆6.2%

《經濟通通訊社13日專訊》受以色列打擊伊朗目標的報道影響，金價連續第三天上漲，石油期貨價格飆升。



金價一度漲0.8%。現貨金價報每盎司3406.61美元。彭博美元即期指數跌0.1%。白銀、鉑金和鈀金價格也走高。



紐約期油價格一度上漲6.2%。摩根大通分析稱，以色列攻擊伊朗核設施將使「基本情景」假設化為泡影。



一旦中東爆發更大規模的沖突，導致霍爾木茲海峽被封鎖，在這種最壞情景下，伊朗石油出口可能減少210萬桶/日，油價將呈指數級增長，飆至120-130美元區間。當前市場計入了7%的最壞情景概率。(jf)