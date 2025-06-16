13/06/2025 10:40

【中東戰火】伊朗準備宣戰，多名軍方首腦及核子科學家被斬首

《經濟通通訊社13日專訊》綜合以色列及伊朗傳媒報道，伊朗武裝部隊參謀長巴蓋里，和革命衛隊司令薩拉米雙雙被斬首。德黑蘭正準備向以色列宣戰，採取報復行動。



德黑蘭多地首先遇襲，其後西部的洛雷斯坦省、克爾曼沙阿省等也傳出爆炸聲。以色列國防官員透露，首階段空襲成功，打擊了伊朗武裝部隊總參謀部、革命衛隊總部、防空目標、地對地導彈等目標。



以方官員還指，大批伊朗高級官員和核子科學家被殺，襲擊時間非常精確。伊朗國家電視台證實，伊朗核科學家阿巴西和德黑蘭尼在襲擊中喪生。



*美股期貨跌幅擴大，油價跳漲*



市場反應迅速，美股股指期貨持續下挫，納指期貨跌幅擴大至2%，標普500指數期貨跌1.8%，道指期貨跌1.6%。日本股市日經指數下跌1.4%，韓國股市 KOSPI 指數下跌1.2%。



布蘭特原油跳漲逾7.6%，升破每桶74美元。現貨金攀升1%，至每盎司約3419 美元。(jf)