13/06/2025 13:03

【中東戰火】伊朗最高精神領袖哈梅內伊：已授權武裝力量反擊

《經濟通通訊社13日專訊》伊朗最高精神領袖哈梅內伊對國民發表講話，表示他已授權伊朗武裝力量，在回擊以色列襲擊的問題上「自由行動」。以軍指，伊朗已發動首波空襲，出動了數百架無人機，料會進一步發射數百枚彈道導彈。



伊朗法爾斯通訊社援引哈梅內伊的話報道說：「如果這是真主的意志，伊斯蘭共和國武裝力量的強大之手將不會放過它（以色列）。」



*臨時任命軍隊及革命衛隊指揮*



哈梅內伊還證實，以色列的襲擊導致伊朗的「科學家和軍事指揮官」喪生。他已任命薩亞里為伊朗武裝部隊總參謀部臨時指揮官，瓦希迪將軍被任命為伊朗伊斯蘭革命衛隊司令。



伊朗安全部門人員表示，數十名高官在空襲中身亡，包括武裝部隊總參謀長巴蓋里、武裝部隊副司令拉希德、革命衞隊司令薩拉米等人，最高領袖哈梅內伊的政治顧問沙姆哈尼亦身受重傷。(jf)