13/06/2025 14:49

【中東戰火】特朗普：美國已準備好保衛自身和以色列免受伊朗報復

《經濟通通訊社13日專訊》美國總統特朗普稱，美國已做好保衛自身和以色列的準備，以應對伊朗可能發起的報復性打擊。



特朗普在接受霍士新聞頻道採訪時稱，他正在密切關注伊朗有可能採取的報復措施，而美國中央司令部(CENTCOM)已處於高度戒備狀態。



路透社引述匿名美方官員稱，儘管以色列空襲伊朗領土，華盛頓仍準備舉行定於周日的美伊特使會談。



不過，伊朗外交部發表聲明指，沒有美國的協調和授權，以色列不可能對伊朗採取侵略行動。因此，美國政府作為該政權的主要支持者，也將對以色列冒險主義的危險影響和後果負責。



*美以協調迷惑伊朗*



以色列官員則指，事前已知會美國政府。以媒引述官員估計，空襲行動將持續至少兩周，美國將協助以色列防禦並可能參與空襲行動，預計未來24小時內將擴大區內行動。以色列安全消息人士透露，美國和以色列近期表態是經過協調，目的是迷惑伊朗。(jf)