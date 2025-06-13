13/06/2025 08:34

【開市Ｇｏ】特朗普再喊加稅，三花智控招股，中國嚴打電商內捲

2025年6月13日【要聞盤點】



1、美國總統特朗普威脅將在兩周內對貿易夥伴實施單邊關稅，加上印度發生波音787全球首宗空難後，波音股價大跌逾4%。美股三大指數收市微升。道指收市升101.85點，或0.24%，報42967.62點；標普500指數升23.02點，或0.38%，報6045.26點；納指升46.61點，或0.24%，報19662.48點。金龍中國指數下跌31點。日經期貨截至上午7時59分下跌207.5點。



2、特朗普表示，他計劃一兩周內向貿易夥伴致函，設定單邊關稅稅率，在7月9日的最後期限前對數十個經濟體重新徵收更高的關稅。





3、美國勞工統計局最新公布，5月美國最終需求生產者物價指數(PPI)按月錄得0.1%升幅，低於市場預期的0.2%，亦較4月的-0.5%明顯回升。按年計，PPI增長2.6%，符合市場預期，前值為2.4%。



4、美國截至6月7日當周，新領失業救濟人數維持在24.8萬人，與前一周持平，惟高於市場預期的24.2萬人，亦創下自2024年10月以來的最高水平。



5、美國總統特朗普於白宮公開表示，並無計劃解僱現任聯儲局主席鮑威爾，澄清外界對其人事安排的揣測，但他同時重申，對聯儲局減息步伐過慢感到不滿，強調近期多項數據顯示美國通脹壓力已有所緩解。他批評現時高利率推高聯邦政府借貸成本，並戲稱鮑威爾為「大遲到」。



6、特朗普表示，可能很快進一步提高進口汽車關稅，以迫使汽車製造企業加速在美投資。另外，特朗普亦簽署由國會通過的決議，廢止加州若干電動車監管政策，涵蓋阻止加州實施到2035年禁止銷售新型燃氣車。



7、中國國家市場監督管理總局公布，近日正式批准組建「全國平台經濟治理標準化技術委員會」，針對「內捲式」競爭、直播電商亂象等平台經濟治理中的突出問題和關鍵環節，廣泛吸納多方意見，加快急需標準研制。當局指，將持續提升該委員會的開放性及透明度，推動平台經濟多元協同治理。



8、內地調味品龍頭企業海天味業(03288)第二日招股認購繼續獲追捧。綜合市場消息，券商累計為該股借出1809億元孖展。若按公開發售集資額5.73億元計，相當於公開發售部分超額認購逾314倍。



9、今天有三家公司同時在港啟動招股，最矚目為特斯拉供應商、汽車熱管理系統零部件製造商三花智控(02050)，每股作價介乎21.21元至22.53元，每手100股，入場費2275.72元，預計籌約77.41億元；至於藥捷安康-B(02617)每股作價13.15元，每手500股，入場費6641.31元，估計淨籌約1.61億元；佰澤醫療(02609)每股作價介乎4.22元至6.75元，每手600股，入場費4090.85元，預期淨籌約6.24億元。





【焦點股】



電商股：阿里(09988)、京東(09618)、美團(03690)

- 中國近日正式批准組建「全國平台經濟治理標準化技術委員會」

- 針對「內捲式」競爭等問題吸納多方意見，加快急需標準研制



君實生物(01877)

- 擬折讓11.5%配股淨籌逾10億作創新藥研發



騰訊(00700)

- 據報擬收購韓國遊戲開發商Nexon，該公司市值150億美元



周大福(01929)

- 全年純利跌9%至59.2億元，息32仙

- 今年4至5月集團零售值按年跌1.7%



新世界(00017)

- 傳875億元再融資貸款87%已獲銀行承諾支持



新城發展(01030)

- 發本金3億美元優先票據，定價年息11.88%



中生製藥(01177)

- 料今年創新藥收入佔比過半，兩年後升至六成



舜宇光學(02382)

- 5月手機鏡頭出貨量按年跌5.2%



華潤置地(01109)

- 5月銷售額按年減11%，按月增6%



和鉑醫藥(02142)

- 訂授權協議，推進Visterra藥物管線



微創機器人(02252)

- 核心產品訂單量累計逾130台



數科集團(02350)

- 大股東易手予閆威折讓29%提全購，今早復牌



【油金報價】



紐約期油上升3.67%，報70.43美元/桶



布倫特期油上升2.28%，報71.96美元/桶



黃金現貨上升0.44%，報3401.01美元/盎司



黃金期貨上升0.59%，報3423.67美元/盎司