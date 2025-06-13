13/06/2025 16:42

滙豐:香港續助力人民幣國際化，善用互聯互通釋放內地超額儲蓄

《經濟通通訊社13日專訊》滙豐亞洲及中東地區聯席行政總裁廖宜建在財新夏季峰會上表示，香港作為連接東西的國際金融樞紐，在促進內地資本市場持續有序開放方面可以扮演重要並獨特的角色，尤其是在繼續助力人民幣國際化領域大有可為，可以在安全可控的前提下，進一步擴大離岸人民幣流動性。



他指出，金管局今年2月推出的「人民幣貿易融資流動資金安排」，市場反應非常正面。在目前1000億人民幣的基礎上，可以探討進一步擴大規模。當香港的人民幣融資量擴大，將帶動整個亞太區的人民幣使用量，進而促使更多企業利用人民幣結算。



*善用互聯互通釋放內地「超額儲蓄」*



廖宜建又指，善用互聯互通閉環的設計，釋放內地的「超額儲蓄」，投入股市和債市提升回報率。滙豐環球研究估計，內地居民儲蓄當中，160萬億人民幣屬於現金，而當中50萬億人民幣被視為「超額儲蓄」(excessive savings)。這些資金除了可以轉化為促進內需的居民消費，還可以轉化為投資，服務實體經濟的資金需求，也同時實現投資增值。他稱，作為很多內地企業的上市融資地，香港自然也是內地居民進行投資的最佳選擇之一。今年至今港股已錄得800億美元資金流入，反映港股通南下資金的活躍度。



他稱，為了更便利內地投資者，需要加快他們直接以人民幣參與港股通，這將直接擴大本港人民幣的流動性，豐富離岸人民幣產品的選擇，並鼓勵更多本港上市公司設立人民幣櫃檯。



*優化債券通北向通離岸人民幣債券回購操作*



他續表示，不斷優化債券通北向通的離岸人民幣債券回購(RMB repo)操作，逐步與國際接軌。今年2月起，參與北向通的國際投資者獲准於離岸市場進行債券回購，是市場發展的里程碑，惟相關回購活動的活躍程度，還有待提升。



廖宜建表示，跟大型機構投資者交流獲得的反饋是，他們支持持續深化這一領域的創新試點，例如容許國際投資者將回購的抵押品進行再抵押，這將直接增加國際投資者持有人民幣債券的動力，並且提升市場效率。(bi)