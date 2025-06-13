13/06/2025 19:50

《再戰明天》中國公布工業生產等數據，美國紐約聯儲製造業指數

《經濟通通訊社13日專訊》中國公布工業生產等數據，及美國公布紐約聯儲製造業指數，料為下周一（16日）市場焦點。



*日本央行一連兩日議息，大家樂公布業績*



各國重要經濟活動方面，日本央行舉行貨幣政策會議（至17日）。歐元金融峰會舉行，演講者包括德國央行總裁納格爾(Joachim Nagel)和德意志交易所首席執行官Stephan Leithner。本港時間下周一晚6:30pm，歐洲央行執委奇波洛內在一個會議上致開幕詞。



數據方面，下周一10:00am（本港時間．下同），中國公布5月工業生產，年率升幅料由6.1%收窄至6%，年初至今年率升幅料維持於6.4%；5月零售銷售年率升幅料由5.1%收窄至4.9%，年初至今年率升幅料由4.7%擴大至4.8%；5月失業率料維持於5.1%。8:30pm，美國公布6月紐約聯邦儲備銀行製造業指數，料由負9.2收窄至負7。



在本港，下周一公布業績的公司有:大家樂集團(00341)等。



下周三（18日）公布業績的公司有:茂盛控股(00022)、太興置業(00277)、香港興業國際(00480)、中國投融資(01226)等。



下周四（19日）公布業績的公司有:東方企控集團(00018)、HYPEBEAST(00150)、莎莎國際(00178)、東方表行集團(00398)、環科國際(00657)、醫思健康(02138)、嘉創地產(02421)、北森控股(09669)等。



下周五（20日）公布業績的公司有:震雄集團(00057)、英皇娛樂酒店(00296)、美建集團(00335)、萬嘉集團(00401)、安賢園中國(00922)、賽伯樂國際控股(01020)、能源及能量環球(01142)、南南資源(01229)、中國天瑞水泥(01252)、超智能控股(01402)、天任集團(01429)、民商創科(01632)、杭品生活科技(01682)、南旋控股(01982)、榮智控股(06080)、彭順國際(06163)等。(wa)