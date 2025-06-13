13/06/2025 16:13

【穩定幣】金管局目標數年後，擁較可靠且受監管穩定幣環境

《經濟通通訊社13日專訊》金管局署理總裁阮國恒表示，香港銀行同業拆息(HIBOR)下調，有利貸款需求及投資氣氛。他表示，利率在過去數年較高，導致融資需求受壓，影響貸款總量，有機構到內地借貸因利息支出較低。



阮國恒出席財新夏季峰會時指出，本港有了穩定幣的條例以後，可推展相關監管工作。金管局目標是於數年後，本港必須有較可靠的受監管穩定幣環境，讓代幣化進程順利發展。



*代幣化將於5年後佔市場交易一部份*



他亦相信，代幣化發展相關科技會於5年後，在經濟活動和金融市場交易中佔一部份，因此要超前建構，且須在代幣化清算結算平台方面作出配合，而穩定幣則是代幣化清算的一個單元。



另外，阮國恒確認與內地相關部委磋商進一步互聯互通舉措，但暫時不便向外透露。



*未來供應鏈安排將更複雜，金融體系需大量資料統一及掌握*



阮國恒亦提到，不認為當前的金融體系能夠很好服務較複雜的供應鏈，要在資料統一及掌握做大量工作。當中，本港銀行體系與貿易相關的融資餘額達3800億元，一年就涉及1萬多億元總量，但有約40%貿易融資屬境外融資，認為本港已形成供應鏈管理中心初型。



阮國恒表示，隨著金融體系進入較前沿科技領域，對銀行或金融體系算力要求很高，現時香港銀行體系每年投放約1000億元在科技發展，但扣除例如系統維修或升級等支出，實際投放在科技應用場景只有稅前盈利的6%。



據阮國恒指，以往對供應鏈的理解是與貨物及金融服務相關，但現時供應鏈的改變涉及到科研、產品設計和生產、營銷及金融服務等領域，會由以往的單對單市場，變成多點對多點的較複雜供應鏈安排。(rh)