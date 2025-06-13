13/06/2025 11:24

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 0.01818 -0.182 一周 0.12191 -0.285 兩周 0.23744 - 一個月 0.5981 -3.375 兩個月 1.2822 -3.042 三個月 1.7 -2.857 六個月 2.39452 -2.155 一年 2.99036 -2.571

《經濟通通訊社13日專訊》在港美息差異常闊下，港元匯價持續走軟，今早一度低見7.8497兌1美元，與7.85弱方兌換保證價僅差3點子，最新則報7.8490。除了兩周息外，港元拆息幾乎全線向下，其中，隔夜息低見0.01818厘，為6月4日後最低，一個月拆息結束兩連升，跌至0.5981厘，為6月10後最低。*一年期拆息失守3厘*反映銀行資金成本的三個月拆息亦微降至1.7厘。六個月拆息報2.39452厘，一年期跌穿3厘，報2.99036厘，是5月30日後最低。*資金流走規模不會太大*分析指出，雖然港匯只欠數點子便觸及7.85，但近日始終處於膠著狀態，因之前市場在港匯強見7.75、7.76時建立了很多美電長倉，所以紛紛在現水位散貨，估計銀行可先行消化一輪港元沽盤，向市場買入港元、沽出美元，待銀行無力消化時，金管局才會出場接貨，預料港匯隨時跌至7.85，但資金流走規模不會太大。港匯在觸及強方保證後，短短一個多月便從7.75走弱至近7.85，背後力量是套利交易。現時一個月港元拆息大約0.5厘，而美元擔保隔夜融資利率(SOFR)則約4.3厘，港美息差(HIBOR-SOFR)正處於逾3厘的罕見水平。(cl)資料來源：香港銀行公會