13/06/2025 11:24
《港元利率》港匯逼近弱方兌換水平，拆息幾乎全線向下
《經濟通通訊社13日專訊》在港美息差異常闊下，港元匯價持續走軟，今早一度低見7.8497兌1美元，與7.85弱方兌換保證價僅差3點子，最新則報7.8490。除了兩周息外，港元拆息幾乎全線向下，其中，隔夜息低見0.01818厘，為6月4日後最低，一個月拆息結束兩連升，跌至0.5981厘，為6月10後最低。
*一年期拆息失守3厘*
反映銀行資金成本的三個月拆息亦微降至1.7厘。六個月拆息報2.39452厘，一年期跌穿3厘，報2.99036厘，是5月30日後最低。
*資金流走規模不會太大*
分析指出，雖然港匯只欠數點子便觸及7.85，但近日始終處於膠著狀態，因之前市場在港匯強見7.75、7.76時建立了很多美電長倉，所以紛紛在現水位散貨，估計銀行可先行消化一輪港元沽盤，向市場買入港元、沽出美元，待銀行無力消化時，金管局才會出場接貨，預料港匯隨時跌至7.85，但資金流走規模不會太大。
港匯在觸及強方保證後，短短一個多月便從7.75走弱至近7.85，背後力量是套利交易。現時一個月港元拆息大約0.5厘，而美元擔保隔夜融資利率(SOFR)則約4.3厘，港美息差(HIBOR-SOFR)正處於逾3厘的罕見水平。(cl)
資料來源：香港銀行公會
*一年期拆息失守3厘*
反映銀行資金成本的三個月拆息亦微降至1.7厘。六個月拆息報2.39452厘，一年期跌穿3厘，報2.99036厘，是5月30日後最低。
*資金流走規模不會太大*
分析指出，雖然港匯只欠數點子便觸及7.85，但近日始終處於膠著狀態，因之前市場在港匯強見7.75、7.76時建立了很多美電長倉，所以紛紛在現水位散貨，估計銀行可先行消化一輪港元沽盤，向市場買入港元、沽出美元，待銀行無力消化時，金管局才會出場接貨，預料港匯隨時跌至7.85，但資金流走規模不會太大。
港匯在觸及強方保證後，短短一個多月便從7.75走弱至近7.85，背後力量是套利交易。現時一個月港元拆息大約0.5厘，而美元擔保隔夜融資利率(SOFR)則約4.3厘，港美息差(HIBOR-SOFR)正處於逾3厘的罕見水平。(cl)
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|0.01818
|-0.182
|一周
|0.12191
|-0.285
|兩周
|0.23744
|-
|一個月
|0.5981
|-3.375
|兩個月
|1.2822
|-3.042
|三個月
|1.7
|-2.857
|六個月
|2.39452
|-2.155
|一年
|2.99036
|-2.571
資料來源：香港銀行公會