13/06/2025 11:53

梁鳳儀︰積極將人民幣櫃台納入南向通，期望年底前開通

《經濟通通訊社13日專訊》證監會行政總裁梁鳳儀出席財新夏季峰會時表示，積極將人民幣櫃台納入南向通，增加在香港以人民幣計價的股票交易，期望在年底前開通。她指出，香港要不斷求新，看清形勢，加強既有競爭力，並在交易機制降低成本等多方面多做工作，尋求新增長點。



她提到，「A+H」方式上市趨勢明顯，內地大量企業來港首次公開發行，本港亦優化上市審批流程並推出「科企專線」等。證監會亦正與有興趣回流本港上市的優質中概股商談，提供便利。



她又指，證監會早在2018年已從投資者保護角度就虛擬資產提出監管框架，比特幣經過多輪周期、地緣政治及數字化發展背景下，成為另類資產及爭奪金融制高點的工具。她強調，本港採用「相同業務、相同風險、相同規則」的監管理念，除已發牌的交易所，下一步會將場外交易與託管機構納入監管。(kl)