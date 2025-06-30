13/06/2025 12:58

【ＡＩ】羅兵咸︰人工智能提升生產力，在港相關職位需求增

《經濟通通訊社13日專訊》根據羅兵咸永道發布《2025年全球人工智能就業晴雨表》報告發現，自2022年生成式人工智能廣泛普及以來，在受人工智能影響較多的行業，生產力增長率幾乎翻兩番，從2018-2022年的7%，提升至2018-2024年的27%。



相比之下，受人工智能影響較少的行業（如礦業、酒店），同期生產力增長從10%下降至9%。2024年的數據顯示，在受人工智能影響較大的行業，員工的人均創收增長速度是受影響較少行業的三倍。



羅兵咸永道全球首席商務官Carol Stubbings表示，報告的發現表明，人工智能賦能企業的潛力已開始凸顯，而公司仍處於轉型的初期階段。隨著企業逐步推廣代理式人工智能，觀察到技術與文化的恰當融合能夠帶來巨大的新機遇，重新構想組織的運作方式並創造價值。



*人工智能未有破壞就業職位或工資水平*



幾乎所有涉及人工智能應用的職位數量都在增加，高度可自動化的職位也不例外與部分人的預期相反，報告中的數據並未顯示人工智能導致就業職位或工資水平受到破壞。



近年來，受人工智能影響較少的職位數量增長強勁；同時，受人工智能影響較多的職位數量亦保持穩健。在受人工智能影響較多的職業中，工作職位可進一步細分為「自動化」職位和「增強型」職位。2019至2024年間，這兩類職位在所分析的每個行業中均呈增長趨勢，其中增強型職位的增長速度通常更快。



*在香港與人工智能技能相關職位需求增加*



在香港，雖然2024年新增職缺數量較前兩年減少，人工智能技能相關的職缺比例反為上升，由1.6%同比上升至1.9%。其中，資訊及通訊產業是新增職缺中增長最為穩定的行業，從2021年的6.4%上升至2024年的7.2%；同期，其他行業對人工智能技能的需求保持相對穩定。



同時，香港各行各業都呈現一個普遍趨勢：需要人工智能增強的職位增加6%，而全自動化職位則減少約7%。香港人工智能增強應用最廣泛的產業是公共行政和防務，其人工智能相關職位的增幅超過50%。此外，自2021年以來，能源和供水產業的人工智能增強型職位增幅均超過30%，反映出對將人工智能與人類專業知識相結合的職位需求不斷增長。(kl)