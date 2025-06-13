13/06/2025 10:26

【議息前瞻】駿利亨德森：美CPI低於預期，料今年至少減息兩次

《環富通基金頻道13日專訊》駿利亨德森投資首席多元信貸策略主管John Lloyd指，美國5月CPI（核心消費者物價指數）通脹數據低於市場預期，整體和核心CPI分別僅按月增長0.1%，相比市場預期的0.2%和0.3%低。通脹下降的趨勢較為廣泛，主要受疲軟的超核心指數（排除住房的核心服務）(0.1%)，以及商品通脹0.0%的影響。值得注意的是，在4月調整貿易政策後，商品通脹仍維持低位，這對市場來說是一個鼓舞人心的訊號。



*料聯儲局更有信心達2%通脹目標，惟近期或不會改變立場*



這次已是月度報告第四次顯示按月通脹率接近或低於0.2%，這應能讓聯儲局更有信心達成2%的通脹目標。此外，隨著經濟面臨來自貿易政策的潛在通脹壓力，這份報告提供了一個重要的數據點，顯示經濟有穩健的起點。聯儲局認為貿易政策所帶來的通脹影響較可能是一次性的，因此這份報告應能進一步鞏固其信心。



這份數據公布後，聯儲局近期可能不會改變其當前的利率政策立場。聯儲局需要看到貿易政策對通脹的完整影響，以及市場的通脹預期保持穩定後才會採取行動，尤其是在經濟基本面（包括就業數據）依然強勁的情況下。然而，這份報告應能讓聯儲局更放心，目前的通脹走勢正朝著正確的方向發展。



未來一年內的政策利率走向將更加難以預測，因為經濟和市場將會受美國及全球的政府政策決策所影響。目前市場預期聯邦基金利率將累計下調50個基點，而這份報告讓人們更有信心，今年年底前至少會有兩次降息。(wa)