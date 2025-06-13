13/06/2025 10:03

【關稅戰】支援「出口轉內銷」，國內貿易信用保險共保體成立

《經濟通通訊社13日專訊》內地金融監管部門落實對受關稅影響較大的市場經營主體提供精準服務，據《上海證券報》獲悉，助力內外貿一體化發展，保險業成立國內貿易信用保險共保體（下稱「共保體」），首期提供保險保障100億元，後續根據實際需求擴大。



金融監管總局局長李雲澤5月7日公開表示，將制定實施銀行業保險業護航外貿發展系列政策措施，對受關稅影響較大的市場經營主體提供精準服務，全力幫扶穩定經營、拓展市場。



「共保體」是保險業護航外貿發展的一項落地措施。據了解，「共保體」由多家保險公司和再保險公司組成，通過「直保+再保」聯通模式，提升國內貿易信用保險（簡稱「內貿險」）的承保能力與服務範圍。為企業在「出口轉內銷」過程中提供保障，防範因買方無力償付或經濟困難導致的應收帳款風險。支援企業以「內貿險」保單質押向銀行申請融資，降低融資成本、提升融資可得性，特別有利於中小企業。(ct)