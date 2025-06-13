13/06/2025 12:00

【關稅戰】內媒實探鹽田港：未出現「一泊難求」或「搶運潮」

《經濟通通訊社13日專訊》距離中美達成90天關稅窗口期，已過去近一個月時間。《21財經》記者實地探訪深圳鹽田港，了解對美航線的運輸情況。記者觀察到目前鹽田港的泊位利用整體運行井然有序，並未出現「一泊難求」或「搶運潮」現象。



鹽田國際集裝箱碼頭（鹽田國際）承擔著全國對美出口超四分之一的貨量，平均每天有6班船發往美國。鹽田國際相關負責人對記者表示，中美在關稅問題上達成階段性協議後，港口明顯感受到市場信心在快速恢復。根據市場反饋，美線的主要客戶都已經恢復出貨、加快訂艙。最近交到碼頭的出口集裝箱愈來愈多，掛靠鹽田國際美線的船舶也愈來愈頻密，相信接下來對美出口將持續升溫。



鹽田國際表示，正密切關注這一變化，與「政關企協」緊密合作，保持溝通，全力支持外貿企業抓住政策窗口期順利付運。(ct)