13/06/2025 13:52

【關稅戰】美國政府據報考慮動用國防權力資助稀土項目

《經濟通通訊社13日專訊》中美關稅戰，中國對稀土出口的管制成為與美方談判的關鍵籌碼。據《彭博》引述知情人士報道，特朗普政府正制定方案，考慮動用冷戰時期的權力，來優先安排和資助被視為對國家安全至關重要的稀土項目。



報道稱，美國官員正討論啟用《國防生產法》，為稀土元素相關項目提供融資、貸款及其他資助，包括開採、加工及其他下游技術，以期增強構建國內供應鏈的能力。



作為美國本土唯一的稀土生產商--MP Materials Corp會由此成為主要受益者。知情人士稱，美國國防部官員正為該公司努力籌資。這家總部位於內華達州的礦物加工企業已從國防部獲得數百萬美元的資金。(ct)