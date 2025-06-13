13/06/2025 15:52

【數據前瞻】機構料5月中國工業增加值增速放緩，投資、消費平穩

《經濟通通訊社13日專訊》中美5月中旬暫時貿易「休戰」，或助力中國5月經濟活動延續平穩修復。國家統計局將於下周一（16日）公布5月工業增加值、投資和消費數據，《路透》綜合21家機構預估中值顯示，「搶出口」及「兩新」（大規模設備更新和消費品以舊換新）政策持續發力支持工業景氣度，但由於假期因素，今年5月比上年同期少兩個工作日，預計5月規模以上工業增加值同比增速將從6.1%略放緩至5.9%。



此外，考慮到五一假期、端午假期今年有1天落在5月，以及以舊換新、「618」購物節促銷提前展開等影響，5月社會消費品零售總額同比料穩健增長5%，4月增速為5.1%；1-5月固定資產投資（不含農戶）同比增速預計亦相對穩定，增幅從4月的4%略微收窄至3.9%。



*花旗：關稅壓力緩解，生產活動料繼續修復*



投行花旗在研究報告中稱，隨著中美日內瓦會談帶來關稅壓力緩解，整體生產活動或繼續修復。浙商證券李超宏觀團隊亦指出，除了中美關稅豁免期搶出口（轉口）對工業生產有較強支撐外，「兩新」政策持續發力，也從內需側帶動相關行業生產向好。



對於消費的表現，花旗預計將得益於以舊換新、「618」提前開啟以及日曆效應的支撐，且假日出行可能提振服務消費，但新一輪價格戰或引發車市消費者觀望情緒。



*興業銀行：房地產投資跌幅或進一步擴大*



至於投資，興業銀行首席經濟學家魯政委等在報告中指出，分領域看，鑑於二季度以來政府債發行再次提速，預計基建投資在財政支撐下仍將保持較快增速；房地產投資跌幅或進一步擴大，而設備更新政策對製造業投資增速的支撐可能邊際放緩。魯政委團隊並預計，二季度國內經濟運行平穩，GDP同比可能達到5%左右，加之美國關稅政策反覆多變，宏觀政策可能進入觀望期，以落實好存量政策為主。(sl)