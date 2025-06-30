13/06/2025 15:29

【ＡＩ】火山引擎否認與老鳳祥合作打造AI眼鏡：豆包是售賣品

《經濟通通訊社13日專訊》市場近日傳出老鳳祥(滬:600612)與字節跳動旗下火山引擎合作打造的多款AI眼鏡將於7月正式發布，後台由豆包大模型提供技術支持，支持視覺理解、語音對話、語義識別、電話接聽等智慧功能，主要面向老年人消費群體。不過，《新浪科技》昨引述火山引擎相關負責人表示，火山引擎沒有與老鳳祥合作打造AI智能眼鏡的計劃；豆包大模型為公開售賣產品，任何客戶都可以合規採購。



*老鳳祥：AI眼鏡後台接入豆包大模型，9月後上市銷售*



《藍鯨科技》今日報道指，記者致電老鳳祥證券部，相關工作人員回應稱，老鳳祥確實在「老博會」推出AI眼鏡，但目前該產品尚未取得銷售許可證，正處於檢測、測試及完善階段，預計9月後上市銷售。至於具體與字節的合作，該工作人員稱，目前雙方僅簽署了業務合作協議，「這款AI眼鏡鏡框由老鳳祥負責提供，其餘部件通過採購集成，可與老鳳祥眼鏡App連接，後台接入豆包大模型」。



據了解，在6月11日舉行的國際養老、輔具及康復醫療博覽會以及火山引擎原動力大會上，老鳳祥的AI眼鏡正式亮相。該款眼鏡具備語音導航、實時翻譯、智能輔助閱讀、情感對話等功能，背後接入的豆包大模型。



老鳳祥股價今日收跌2%，報51.91元人民幣。(sl)