13/06/2025 11:36

【ＡＩ】國資委：加快培養能推動AI創新與產業融合的首席架構師

《經濟通通訊社13日專訊》據國務院國資委消息，近日，由國務院國資委主辦的中央企業人工智能首席架構師特訓班通過線上線下方式開班。



國務院國資委副主任譚作鈞表示，要切實增強責任感緊迫感，牢牢把握人工智能技術快速迭代的特點，加快發展人工智能產業，強化人才支撐保障。要聚焦培訓目標，提高培訓成效，著力提升參訓學員的前沿技術洞察、系統架構設計、場景創造能力，加快培養一批能夠推動AI科技創新與產業創新深度融合的首席架構師。要加強組織管理，抓好課堂教學、案例研討、課題實戰等關鍵環節，幫助學員改進思維、學學相長、共同提高，達到補短板、提素質、強本領、促發展的目標。(jq)