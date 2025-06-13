13/06/2025 17:51

【數據解讀】5月新增貸不及預期，政府債仍是拉動社融增長主引擎

《經濟通通訊社13日專訊》人民銀行數據顯示，5月末，廣義貨幣供應量(M2)同比增長7.9%，增速較4月回落0.1個百分點，並遜於預期的8.1%；狹義貨幣供應量(M1)同比增速加快至2.3%。5月新增人民幣貸款6200億元(人民幣．下同)，較4月的2800億元大增逾1倍，但遠不及預期的8500億元。當月社會融資規模增量2.29萬億元，接近預期的2.3萬億元，較4月的1.16萬億元增加近1倍。5月末，社會融資規模存量為426.16萬億元，同比增長8.7%。



*中航信託：不壓低貨幣市場資金利率是假寬鬆*



中航信託宏觀策略分析師劉長江表示，5月新增社融相比4月份，總量和結構都有所改善。信貸依然同比少增2237億，但企業債融資同比多增1211億，政府債融資同比多增2367億，不再是政府債一家唱獨角戲了。信貸數據還是一如既往地弱，但好在其他科目，有增有減，各顯神通，最終也勉強彌補了信貸的虧空。5月降息、降準，規模和力度還是比較有限。尤其是降息，降幅過於保守。



劉長江稱，從買斷式逆回購操作看，貨幣政策在向更加積極的方向轉變。5月降息、降準時，還感覺不到、看不到「適度寬鬆的貨幣政策」的跡象。從最近兩次買斷式逆回購看，似乎看到了「適度寬鬆」貨幣政策該有的樣子。只下調政策利率，不壓低貨幣市場的資金利率，就是假寬鬆。貨幣政策要真正的「適度寬鬆」，而不是看起來「適度寬鬆」。



*大華銀行：LPR降息沒有馬上拉動新增貸增加*



大華銀行中國環球金市部總監周石磊指出，5月社融較好，貸款略弱，說明貸款市場利率報價(LPR)降息並沒有馬上拉動新增貸款增加，但總體感覺還是符合預期。貨幣政策方面，預計仍將保持支持性的政策取向，流動性保持合理充裕。未來關注中央對貨幣政策新的措辭，會不會再提擇機降息降準，目前判斷短期不會再有。(jq)