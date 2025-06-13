13/06/2025 09:36

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市升25點子，報7.1799

《經濟通通訊社13日專訊》隔夜美元創逾三年新低，人民幣兌一美元中間價今報7.1772，較上個交易日升31點子，四連升，創3月28日以來逾兩個半月新高，較市場預測偏弱87點。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開25點子，報7.1799，上個交易日即期匯率收盤報7.1824。



隔夜美國公布的5月生產者物價指數(PPI)環比漲幅低於預期，暗示美聯儲可能會盡快恢復降息，美元下破4月下旬觸及的低點，創2022年3月底以來新低；而美國勞工部公布的續領失業金人數超預期，加劇了美債收益率回落。



市場人士指出，美元指數跌破98關口，表明美國經濟走弱的邏輯基本確認，美元和美元資產將可能繼續遭到拋售，非美資產有望收益。人民幣受高關稅以及經濟基本面復甦偏弱的影響，反彈幅度料偏小，由此CFETS指數也順勢擴大跌幅。



德商銀行報告指出，中美達成貿易框架協議意味著兩國爭端再次升級的風險應該會大幅降低，這對美元是利好，但事實上美元並未從中受益，這意味著從市場的角度看，這項協議就像之前與英國達成的協議一樣，不過是「一紙空文」。(jq)



