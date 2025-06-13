13/06/2025 16:50

【聚焦人幣】人幣即期收升11點子報7.1813，續創七個月高

《經濟通通訊社13日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.1813，較上個交易日4時30分收盤價升11點子，三連升，續創2024年11月8日以來七個月新高，全日在7.1739至7.1853之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現跌86點子，報7.1826。



今日人民幣兌一美元中間價今報7.1772，較上個交易日升31點子，四連升，創3月28日以來逾兩個半月新高，較市場預測偏弱87點。



周五早盤美元指數重返98關口上方。馬來亞銀行認為，地緣局勢再度緊張，美元似乎重新獲得避險吸引力，但這不一定支撐得起美元強勁反彈的信念。



興業研究最新下半年展望認為，中美緩和期內，多頭氛圍下人民幣穩中有升，空間受到技術面和分紅購匯的影響。下半年關注市場階段性切換至risk off的風險，屆時美元兌人民幣可能出現反彈波段，但結匯價格不可貪高，大量待結匯盤的存在會限制人民幣調整空間。(jq)