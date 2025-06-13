13/06/2025 09:34

【關稅戰】黃仁勳：英偉達收入及利潤預測將不再納入中國市場

《經濟通通訊社13日專訊》英偉達行政總裁黃仁勳周四接受美國有線新聞網絡(CNN)採訪時表示，由於美國對出口晶片到中國有嚴格限制，集團未來的收入及利潤預測將不再納入中國市場。黃仁勳並指，英偉達對美國將放寬晶片出口限制不抱期待，但如果真的發生，將是巨大驚喜。



黃仁勳還批評，美國晶片出口管制的目標尚未實現，無論其最初討論的目標是甚麼，「顯然都沒有奏效」。他認為，所有出口管制的目標都必須清晰明確，並經過時間檢驗。



黃仁勳同日接受全國廣播公司商業頻道(CNBC)採訪時更警告，如果美國繼續對中國實施AI半導體限制，華為將利用其在中國的地位支持中國，「若美國不想參與中國市場，華為會全面接手」。



中美本周在英國倫敦舉行貿易談判並達成共識，雙方未有公布細節。美國總統特朗普則在社交平台透露，協議包括中國將向美國穩定供應磁性材料及稀土礦物，美國將放寬對中國學生赴美留學的限制。(sl)