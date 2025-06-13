13/06/2025 16:45

【聚焦數據】5月新增人民幣貸款6200億，較上月回升仍遜預期

《經濟通通訊社13日專訊》人民銀行公布，首五個月人民幣貸款增加10.68萬億元（人民幣．下同），根據首四月新增貸10.06萬億元計算，即5月新增人民幣貸款6200億元，較4月的2800億元大增，惟仍低於市場預期的8500億元。



首五個月，分部門看，住戶貸款增加5724億元，其中，短期貸款減少2624億元，中長期貸款增加8347億元；企（事）業單位貸款增加9.8萬億元，其中，短期貸款增加3.14萬億元，中長期貸款增加6.16萬億元，票據融資增加3645億元；非銀行業金融機構貸款增加1357億元。



5月末，本外幣貸款餘額270.2萬億元，同比增長6.7%。月末人民幣貸款餘額266.32萬億元，同比增長7.1%，略低市場預期的增速7.2%。



5月末，外幣貸款餘額5394億美元，同比下降16.3%。前五個月外幣貸款減少27億美元。



*5月人民幣存款增加2.18萬億元*



前五個月人民幣存款增加14.73萬億元，根據前四個月人民幣存款增加12.55萬億元，即5月人民幣存款增加2.18萬億元，4月為減少4400億元。



前五個月，住戶存款增加8.3萬億元，非金融企業存款減少73億元，財政性存款增加2.07萬億元，非銀行業金融機構存款增加3.07萬億元。



5月末，外幣存款餘額9901億美元，同比增長19%。前五個月外幣存款增加1372億美元。



5月末，本外幣存款餘額324.08萬億元，同比增長8.3%。月末人民幣存款餘額316.96萬億元，同比增長8.1%。(ct)