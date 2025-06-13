13/06/2025 17:01

【聚焦數據】5月末社融規模存量426.16萬億，增8.7%

《經濟通通訊社13日專訊》據中國人民銀行初步統計，2025年5月末社會融資規模存量為426.16萬億元(人民幣．下同)，同比增長8.7%。



其中，對實體經濟發放的人民幣貸款餘額為262.86萬億元，同比增長7%；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額為1.19萬億元，同比下降31.5%；委託貸款餘額為11.22萬億元，同比增長0.4%；信託貸款餘額為4.36萬億元，同比增長5.4%；未貼現的銀行承兌匯票餘額為2.27萬億元，同比下降7.4%；企業債券餘額為32.91萬億元，同比增長3.4%；政府債券餘額為87.39萬億元，同比增長20.9%；非金融企業境內股票餘額為11.87萬億元，同比增長2.9%。



從結構看，5月末對實體經濟發放的人民幣貸款餘額佔同期社會融資規模存量的61.7%，同比低1個百分點；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額佔比0.3%，同比低0.1個百分點；委託貸款餘額佔比2.6%，同比低0.3個百分點；信託貸款餘額佔比1%，同比低0.1個百分點；未貼現的銀行承兌匯票餘額佔比0.5%，同比低0.1個百分點；企業債券餘額佔比7.7%，同比低0.4個百分點；政府債券餘額佔比20.5%，同比高2.1個百分點；非金融企業境內股票餘額佔比2.8%，同比低0.1個百分點。(jq)