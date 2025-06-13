13/06/2025 17:04

【聚焦數據】5月社會融資規模增量2.29萬億元，符預期

《經濟通通訊社13日專訊》人民銀行公布數據顯示，2025年前五個月社會融資規模增量累計為18.63萬億元(人民幣．下同)，比上年同期多3.83萬億元，根據前四個月社會融資規模增量為16.34萬億元計算，即5月社會融資規模增量2.29萬億元，符合預期的2.3萬億元。



*政府債券淨融資6.31萬億元，同比多3.81萬億元*



前五個月，對實體經濟發放的人民幣貸款增加10.38萬億元，同比多增1123億元；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣減少963億元，同比多減1690億元；委託貸款減少113億元，同比少減802億元；信託貸款增加627億元，同比少增1723億元；未貼現的銀行承兌匯票增加1343億元，同比多增1662億元；企業債券淨融資9087億元，同比少2884億元；政府債券淨融資6.31萬億元，同比多3.81萬億元；非金融企業境內股票融資1504億元，同比多444億元。(ct)