13/06/2025 09:33

《港股評論》下半年投資策略，關注三大資產配置主題「3A」

《港股評論》我們將連續數周在本專欄分享對下半年全球市場的展望，本周首先介紹下半年三大資產配置主題－－「3A」2.0。



回顧2025年上半年，全球市場受美國加徵關稅政策衝擊，貿易摩擦升溫，導致美股（尤其科技股）回調，標普500指數最多下跌近20%後反彈。避險資金轉向估值較低的內地股市及港股，當中港股受惠內地刺激政策及資金回流，加上憧憬中美貿易談判有良好進展，恒生指數近期再次回升至24000點之上。



外匯市場波動加劇，美元指數受美國聯儲局暫停減息及對美國經濟的憂慮影響，創年內新低至97.9水平，資金湧入避險貨幣日圓及瑞士法郎。黃金亦因避險需求、美元走弱及通脹預期升溫，現貨金價突破每盎司3500美元，漲幅逾20%，已升越我們對現貨金的目標價每盎司3200美元。



展望下半年，市場焦點在於中美經濟、貿易談判進展、央行政策及地緣風險，若局勢緩和，風險資產或反彈，否則避險資產（日圓、黃金）將持續走強。2025年下半年可考慮以「3A」2.0三大投資主題作資產配置：Attractive Valuation（估值吸引）、Alternative Solution（另類主題）及Aggregate Bond（綜合債券）。



1. Attractive Valuation，投資估值吸引市場。東南亞股票資產類別現時的估值低於2018年第一次貿易戰時的水平，開始受投資者關注。2025年4月美國啟動第二次貿易戰後，亞洲區股市表現仍然強韌，內地及香港股市年初至今仍然錄得正回報，均有助增加投資者對亞洲股票市場的信心。



建議可繼續關注低估值市場，包括內地、香港、東協國家（印尼、菲律賓、泰國、馬來西亞、越南）及非東協國家（韓國、印度）。隨著中美就關稅協議接近達成共識，以及預期美國下半年會再減息，市場流動性增加，令低估值市場中期增長前景向好。以目前估值折讓水平，現在或是重新評估亞洲股票投資潛力的理想時機。



2. Alternative Solution，留意另類主題概念。雖然近日金價受獲利盤影響而走勢反覆，但受新一輪貿易戰影響，市場擔憂美國經濟步入衰退，加上最新利率期貨顯示，聯儲局大機會在9月進行減息，投資者仍傾向將黃金作為避險資產配置，我們預計2025年下半年金價目標價為每盎司3650美元。



人工智能(AI)應用程式在醫療照護業、金融業、零售業和製造業等各種產業中，變得愈來愈普遍。全球在AI領導地位上的競爭愈演愈烈，美國、中國和歐盟等國都正積極投資，因此全球AI板塊會是2025年下半年的投資重點。



3. Aggregate Bond，投資綜合債券。美國總統特朗普推動的經濟和關稅政策加劇了全球市場波動，資金都尋找具穩定收益及風險分散作用的資產。我們認為債券在當前孳息水平仍然具吸引力，兼具締造收益與緩衝經濟一旦下行的影響之作用。故此我們偏好投資綜合債券，秉持多元化投資的原則，又能穩定收息。《光大證券國際產品開發及零售研究部》



投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。



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