16/06/2025 15:51

《外資精點》花旗：港滙續弱，料金管局若入市或抽走千億流動性

《經濟通通訊社16日專訊》花旗發表研究報告指，當港元觸及兌換保證區間弱端時，「香港金管局可能會立即干預」，預計下半年港元將升至該區間的中部水平，美元兌港元匯率在今年底預計在7.8，到2025年底3個月期Hibor將升向3%，港元與美元的聯繫匯率制預計將維持不變，預計年內1個月期Hibor將持續走低，但「超低」利率環境可能只是暫時現象。



該行重申其觀點，當港元觸及區間弱端時，香港當局可能從市場回籠700億至1000億元的流動性，以支撐港元，此舉預計將使美元兌港元匯率回落至7.82至7.83之間，短期港元利率達到2%-3%。(bn)



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