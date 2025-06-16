16/06/2025 12:00

《外資精點》花旗上調老鋪黃金目標價至1084元，維持買入評級

《經濟通通訊社16日專訊》花旗發表報告稱，4月以來金價上漲顯著，使老鋪黃金(06181)的溢價收窄，提升了其高端產品吸引力，有助於迅速擴大客戶群。該行將老鋪黃金目標價由979元上調至1084元，維持「買入」評級。



報告表示，若金價維持在當前高位，儘管基數較高，預計老鋪黃金2025年下半年的同店銷售成長仍將維持在三位數，公司在今年下半年有望漲價9%-10%。此外，由於節日和商場促銷折扣，其價格將基於2025-2027年營收增長及運營利潤率的預期上調而保持吸引力，評定其主要風險為金價波動。(mn)



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