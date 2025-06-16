16/06/2025 08:00

【中東戰火】亞洲早盤油價續漲，以伊未有停火跡象

《經濟通通訊社16日專訊》周一（16日）亞洲早盤油價上漲，布蘭特期油價格一度上漲5.5%。以色列和伊朗周末繼續相互轟炸，沒有停火跡象。



以色列上周對伊朗核設施、軍事領導人及核科學家發動空襲，隨後又對波斯灣的南帕爾斯大型天然氣田發動襲擊，迫使其關閉了一個生產平台。



標普500指數期貨下滑，亞洲股指合約預示香港和雪梨股市下跌，而東京股市可能上漲。美元在亞洲早盤交易中兌大多主要貨幣小幅上漲。



「市場應該為長期的不確定性做好準備，」Bank J. Safra Sarasin股票策略師Wolf von Rotberg表示，「通過投資能源市場來對沖潛在的石油供應鏈中斷風險，並增持黃金，是保護投資組合免受中東局勢進一步升級衝擊的最佳方法。」(jf)



